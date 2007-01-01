Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 160 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина660 мм
- Ширина620 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья350 мм
- Вес5,9 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки6.50 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет