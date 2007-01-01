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Кресло Нейролифт

Артикул: CH-015-837
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 160 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина660 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья350 мм
  • Вес5,9 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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