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Кресло Сомнифай

Артикул: CH-015-831
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Неокрашенное садовое кресло с горизонтальной обрешеткой спинки и строгой формой подлокотников. Горизонтальное сиденье и спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения.

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 160 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес7,4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки7.40 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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