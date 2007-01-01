Характеристики товара
Описание
Неокрашенное садовое кресло с горизонтальной обрешеткой спинки и строгой формой подлокотников. Горизонтальное сиденье и спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 160 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина570 мм
- Ширина630 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес7,4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки175 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки7.40 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет