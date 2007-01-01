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Кресло Хронотайд

Артикул: CH-015-834
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в светло-серый цвет. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 160 кг.Цвет-светло-серый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина870 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Вес11,9 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки940 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки12.70 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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