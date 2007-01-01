Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в светло-серый цвет. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 160 кг.Цвет-светло-серый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина870 мм
- Ширина720 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Вес11,9 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки940 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки12.70 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет