Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив) ,шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуется. Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Ширина570 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес9,4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки9.90 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет