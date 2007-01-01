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Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Хукер
30 оценок
35 790
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Кресло Хукер производства ChiedoCover

Кресло Хукер

Артикул: CH-008-506
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1070 мм
  • Материал ножекдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Хукер - классическая модель с акцентом на статус и стиль.

Подходит для: рестораны, VIP-зоны, отели.

Преимущества:

- презентабельный внешний вид
- подходит для классических интерьеров
- комфортная посадка

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1070 мм
  • Материал ножекдерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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