Характеристики товара
Описание
Кресло Хукер - классическая модель с акцентом на статус и стиль.
Подходит для: рестораны, VIP-зоны, отели.
Преимущества:
- презентабельный внешний вид
- подходит для классических интерьеров
- комфортная посадка
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина930 мм
- Высота1070 мм
- Материал ножекдерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет