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Кресло Рио, серое

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Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло РИО станет украшением дома, дачи, ресторана или офиса. Актуальный дизайн сочетается с удобством модели. Комфортное сиденье располагается на минималистичных ножках. Кресло смотрится легко и воздушно! Доступны яркие и нейтральные цвета обивки.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас располагается на основании из пружинных змеек. Это гарантирует удобство и комфорт при отдыхе на кресле.
КАРКАС
В конструкции дивана используются сертифицированные материалы из натурального дерева и экологичная фанера. Каркас надежный, прочный, долговечный и безопасный!
ОБИВКА
Обивка кресла - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань.

  • Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).
  • Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.
  • Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:


  • Габариты (см): 70х70х75
  • Высота посадочного места (см): 45
  • Каркас: Фанера / ДСП
  • Высота ножек (см): 22

Материал обивки: Велюр
Механизм: Нет
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / ДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 70х70х75
Высота посадочного места (см): 45
Цвет: Серый

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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