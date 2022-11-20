Характеристики товара
Описание
Ультрасовременное кресло РИО станет украшением дома, дачи, ресторана или офиса. Актуальный дизайн сочетается с удобством модели. Комфортное сиденье располагается на минималистичных ножках. Кресло смотрится легко и воздушно! Доступны яркие и нейтральные цвета обивки.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас располагается на основании из пружинных змеек. Это гарантирует удобство и комфорт при отдыхе на кресле.
КАРКАС
В конструкции дивана используются сертифицированные материалы из натурального дерева и экологичная фанера. Каркас надежный, прочный, долговечный и безопасный!
ОБИВКА
Обивка кресла - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань.
- Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).
- Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.
- Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.
- Габариты (см): 70х70х75
- Высота посадочного места (см): 45
- Каркас: Фанера / ДСП
- Высота ножек (см): 22
Материал обивки: Велюр
Механизм: Нет
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / ДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 70х70х75
Высота посадочного места (см): 45
Цвет: Серый
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина700 мм
- Глубина750 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия