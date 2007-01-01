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Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый
10 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 1Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 2Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 3Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 4Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 5Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый - фото 6

Стул пластиковый барный Maya Bar 75, бежевый

Артикул: CH-052-737
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5,7 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки1330 мм
  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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