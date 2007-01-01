Характеристики товара
Описание
Бриф Оригинл Н — уют и минимализм в каждой детали. Стул Бриф Оригинал Н выполнен в современном минималистичном стиле, который легко вписывается в различные интерьеры. Мягкое круглое сиденье и изогнутая эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку и комфорт даже при длительном использовании. Лаконичная форма, универсальный цвет обивки и контрастные черные ножки создают стильный и универсальный образ, благодаря которому стул отлично смотрится как отдельно, так и в комплекте с другими предметами мебели.
Сиденье и спинка обиты мягким велюром — приятным на ощупь материалом с бархатистой текстурой. Велюр отличается высокой износостойкостью, хорошей цветоустойчивостью и сохраняет аккуратный внешний вид на протяжении долгого времени. Материал также прост в уходе: для поддержания чистоты достаточно сухой чистки пылесосом или мягкой щеткой.
Каркас выполнен из надежного фанерного основания и ДСП, что обеспечивает прочность конструкции. В качестве наполнителя используется ППУ (уплотненный мебельный поролон), который хорошо держит форму и обеспечивает комфортную мягкость. Усиленные металлические ножки придают стулу устойчивость и долговечность. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены специальными подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Модель производится на собственном производстве с вниманием к каждой детали, что гарантирует высокое качество сборки, надежность конструкции и комфорт в использовании.
Стул Бриф Оригина Н станет отличным решением для дома и общественных пространств. Он гармонично дополнит интерьер кухни, гостиной или спальни, а также прекрасно подойдет для ресторанов, кафе и банкетных залов, создавая уютную и стильную атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет