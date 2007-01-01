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Стул Rief

Артикул: CH-078-236
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Отгрузка возможна только комплектами по 2шт.

Стул SHT-S194 — это идеальное сочетание стиля и комфорта. Его плавные линии и современный дизайн делают стул отличным выбором для любого интерьера. Сиденье с эффектной прострочкой не только привлекает взгляды, но и обеспечивает высокий уровень комфорта. Задняя панель, выполненная под натуральное дерево и покрытая лаком, добавляет атмосферу тепла и уюта. Этот стул станет превосходным дополнением для интерьеров кафе, баров, ресторанов, офисов, общественных учреждений, залов ожидания или домашних пространств.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести на стуле долгое время без усталости.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кожзам высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьякожзам
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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