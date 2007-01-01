Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200/1260 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес21.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки665 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Вес упаковки25.50 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет