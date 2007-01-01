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Настоящее фото товара Кресло Комос, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Комос, хром, черный
6 оценок
19 390
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Кресло Комос, хром, черный

Артикул: CH-087-285
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина735 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сиденье с увеличенной мягкой подушкой. Удобные пластиковые подлокотники и механизм, благодаря которому можно регулировать угол наклона, высоту спинки и глубину сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина735 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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