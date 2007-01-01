Характеристики товара
Описание
Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сиденье с увеличенной мягкой подушкой. Удобные пластиковые подлокотники и механизм, благодаря которому можно регулировать угол наклона, высоту спинки и глубину сиденья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина735 мм
- Высота1090/1190 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья420/560 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет