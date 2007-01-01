Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фрон, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Фрон, черный, хром
8 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Фрон, черный, хром - фото 1

Кресло компьютерное Фрон, черный, хром

Артикул: CH-088-155
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1075/1170 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 90 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла. Обивка кресла выполнена из прочного акрила, который устойчив к истиранию и пачканью. Достаточно одной сухой чистки в неделю — и мебель из текстиля сохраняет аккуратный внешний вид длительное время. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1075/1170 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, хромированная сталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки265 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Room, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Room, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул Room, серый

14
В наличии 53 шт.
Хит
Фотография товара Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от23 89045
42 690 ₽

Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500

99
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
Настоящее фото товара Диван Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Диван Колло Люкс СКС

75
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый

11
Фотография товара Диван Визави, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Визави, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 290
Оптовая цена

Диван Визави, 2-х местный

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии
Фотография товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
84 490

Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый

9
Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 T от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 T, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19 T

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Диван линейный, кожзам черный, ножки бук

64

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN коричневый

26
В наличии 66 шт.В пути 55 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 290
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN черный

26
В наличии 61 шт.В пути 85 шт.
Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15
Настоящее фото товара Кресло Алекс 2, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Кресло Алекс 2, экокожа

13
Фотография товара Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр

14
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло офисное Фаст, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Фаст, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло офисное Фаст, черный

12
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Симпл СН, черный, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Симпл СН, черный, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Кресло офисное ТопЧеирс Симпл СН, черный, пластик белый

10
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Вакс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Вакс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Кресло компьютерное Вакс, белый

12
Новинка
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Лапис, красный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло компьютерное Лапис, красный, хром

7

Товар в корзине

Кресло компьютерное Фрон, черный, хром
Кресло компьютерное Фрон, черный, хром
7 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Room, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Room, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул Room, серый

14
В наличии 53 шт.
Хит
Фотография товара Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от23 89045
42 690 ₽

Диван Матрикс, велюр Велутто 08, с противопожарной пропиткой, ножки металл, 1500

99
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
Настоящее фото товара Диван Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Диван Колло Люкс СКС

75

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности