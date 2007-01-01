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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Каст, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Каст, темно-серый
5 оценок
8 890
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Кресло компьютерное Каст, темно-серый - фото 1Кресло компьютерное Каст, темно-серый - фото 2

Кресло компьютерное Каст, темно-серый

Артикул: CH-088-266
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Высота1175/1305 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное - модель, обеспечивающая высокий уровень комфорта с высокой спинкой. Компьютерное кресло выполнено в велюре. Обивка мягкая и приятная на ощупь, неприхотлива в уходе, износостойкая. Крестовина пластиковая диаметром 700мм. Подлокотники пластиковые. Офисное кресло оснащено механизмом качания с регулировкой жесткости отклонения под вес и фиксацией в рабочем положении, с помощью механизма возможна регулировка высоты. Компьютерный стул поставляется в разобранном виде. Механизм качания: топ-ган.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Высота1175/1305 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм
  • Материалпластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный, темно-серый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки325 мм
  • Высота упаковки635 мм
  • Вес упаковки14.47 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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