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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Патио, темно-серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Патио, темно-серый, хром
10 оценок
7 790
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Кресло компьютерное Патио, темно-серый, хром - фото 1

Кресло компьютерное Патио, темно-серый, хром

Артикул: CH-088-168
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1075/1170 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла. Обивка кресла выполнена из велюра, который устойчив к истиранию и пачканью. Достаточно одной сухой чистки в неделю — и мебель из велюра сохраняет аккуратный внешний вид длительное время. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1075/1170 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Материалпластик, велюр, хромированная сталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветтемно-серый, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки265 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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