Характеристики товара
Описание
Диван Орбис — это стильная современная классика для интерьеров HoReCa, где важны комфорт, выразительный силуэт и практичность в ежедневной эксплуатации.
Прочная конструкция рассчитана на интенсивные нагрузки и отлично подходит для заведений с высокой проходимостью. Лаконичная геометрия и чистые линии подчёркивают современный характер пространства, а приподнятая посадка на металлическом основании добавляет интерьеру лёгкости и визуального порядка.
Широкие подлокотники и аккуратная спинка формируют удобную «рамку» посадки, создавая ощущение приватности и уюта. Глубокое мягкое сиденье обеспечивает комфорт даже при длительном отдыхе — будь то ожидание, встреча или неспешный разговор. Ваши гости обязательно оценят продуманность деталей.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому в этом диване особое внимание уделено качеству материалов: износостойкая обивка рассчитана на регулярное использование и сохраняет презентабельный вид, а металлическое основание с прочным покрытием устойчиво к царапинам и сколам, упрощая обслуживание в зале.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в общественных пространствах.
• Лёгкость в уходе: обивка и металлические элементы легко очищаются от повседневных загрязнений.
• Современный дизайн: строгая геометрия и минималистичный силуэт подчёркивают стиль заведения.
• Комфорт для гостей: широкие подлокотники, удобная спинка и глубокое сиденье обеспечивают расслабленную посадку.
• Долгосрочная инвестиция: надёжные материалы и продуманная конструкция уменьшают необходимость частой замены мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1510 мм
- Глубина780 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасафанера, дерево, металл
- Цветоранжевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет