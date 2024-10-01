Характеристики товара
Описание
Изящный классический диван, имитация каретной стяжки, удобные подлокотники, изящные опоры. Этот диван станет настоящим украшением вашего интерьера и прекрасным местом для отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1540 мм
- Глубина850 мм
- Высота990 мм
- НаполнительСтандартный поролон
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1500 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Объём упаковки1.23 м3
- Вес упаковки55 кг