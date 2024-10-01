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Диван Лорд

Артикул: CH-068-028
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный классический диван, имитация каретной стяжки, удобные подлокотники, изящные опоры. Этот диван станет настоящим украшением вашего интерьера и прекрасным местом для отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1540 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота990 мм
  • НаполнительСтандартный поролон

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1500 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки1.23 м3
  • Вес упаковки55 кг

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