Характеристики товара
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания: Топ-ган люкс
Крестовина: Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина590 мм
- Высота890/970 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450/530 мм
- Высота спинки440 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
- Цветбежевый
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет