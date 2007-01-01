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Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College CLG-617 LXH-B Beige
93 оценки
13 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло College CLG-617 LXH-B Beige - фото 1Кресло College CLG-617 LXH-B Beige - фото 2Кресло College CLG-617 LXH-B Beige - фото 3

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Артикул: CH-022-856
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890/970 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях

Регулировка высоты (газлифт)

Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками

Механизм качания: Топ-ган люкс

Крестовина: Хромированный металл

Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890/970 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450/530 мм
  • Высота спинки440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
  • Цветбежевый
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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