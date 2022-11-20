Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

4.3
11 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло College CLG-617 LXH-B Brown
Кресло College CLG-617 LXH-B Brown
Следующий Кресло College CLG-617 LXH-B Black
Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x59x97 см
Высота спинки 44 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 78х65х50 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 89-97 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатоваяНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
2 360
Оптовая цена
6

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от6 3805
6 680 ₽Оптовая цена
15

Комплект мебели Кьявари

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
1 910
Оптовая цена
14

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 55017
1 850 ₽Оптовая цена
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Стул Наполеон New, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99024
5 190 ₽Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Текс, крем, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Стул Текс, крем

Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
6

Стул Victory, синий

Другие товары из раздела

Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт