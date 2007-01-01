Характеристики товара
Описание
отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина405 мм
- Высота760/885 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья410/535 мм
- Вес6.3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Каркасхром
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет