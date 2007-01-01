Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное модель, обеспечивающая высокий уровень комфорта с высокой спинкой. Компьютерное кресло выполнено в экокоже. Обивка мягкая и эластичная на ощупь, неприхотлива в уходе, износостойкая. Крестовина пластиковая диаметром 700мм. Подлокотники пластиковые. Офисное кресло оснащено механизмом качания с регулировкой жесткости отклонения под вес и фиксацией в рабочем положении, с помощью механизма возможна регулировка высоты. Компьютерный стул поставляется в разобранном виде. Механизм качания: топ-ган.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Высота1175/1305 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Материалпластик, экокожа
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, черный
- Цвет ножекчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки325 мм
- Высота упаковки635 мм
- Вес упаковки14.47 кг
- Изделия стопируютсяНет