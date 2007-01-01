Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Африда — воплощение философии «уютного минимализма». Его дизайн играет на контрастах: строгая геометрия тонких стальных ножек встречается с мягкими, обволакивающими формами сиденья. Архитектурный силуэт.
Главная особенность — необычная спинка. Она не просто поддерживает спину, а плавно перетекает в подлокотники, создавая ощущение защищенности и визуальную легкость за счет изящных боковых вырезов. Кажется, будто сиденье парит внутри текстильного каркаса. Магия фактур. Сочетание двух оттенков черный и бордо позволяет креслу стать ярким акцентом, не перегружая интерьер.
Обивка из фактурной рогожки пространству тактильного уюта, а ножки подчеркивает современный характер. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина550 мм
- Высота710 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота спинки340 мм
- Вес8.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Материал ножекметалл
- Цветчерный, бордовый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет