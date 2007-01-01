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Настоящее фото товара Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото
26 оценок
31 99026
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото - фото 1
Распродажа

Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-242
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина1090 мм
  • Высота430 мм
  • Вес45.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор каркас нержавеющая сталь золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина1090 мм
  • Высота430 мм
  • Вес45.9 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницымрамор
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки195 мм
  • Вес упаковки49.1 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1220
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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