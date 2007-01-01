Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор каркас нержавеющая сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина1090 мм
- Высота430 мм
- Вес45.9 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасасталь
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки195 мм
- Вес упаковки49.1 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1220
- Изделия стопируютсяНет