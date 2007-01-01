Характеристики товара
Описание
Дизайн кресла вдохновлен эстетикой спортивных автомобилей: характерная ромбовидная строчка придает модели динамику и особый характер. Ярко выраженная эргономика позволит удобно сидеть весь рабочий день. Максимальная нагрузка – 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина780 мм
- Высота1160/1260 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья520/620 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет