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Настоящее фото товара Кресло Ролс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ролс, серый
7 оценок
14 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Ролс, серый

Артикул: CH-088-213
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайн кресла вдохновлен эстетикой спортивных автомобилей: характерная ромбовидная строчка придает модели динамику и особый характер. Ярко выраженная эргономика позволит удобно сидеть весь рабочий день. Максимальная нагрузка – 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья520/620 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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