Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, черный
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Стол АРКОС 16
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