Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Локи 1, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Локи 1
13 оценок
39 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Локи 1 - фото 1Кресло Локи 1 - фото 2Кресло Локи 1 - фото 3
NEW

Кресло Локи 1

Артикул: CH-083-242
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота825 мм
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло «Локи» — это Ваш акцент на современный стиль. Сиденье изготовлено из высокопрочного цельнолитого пластика. Поверхность обита тканью в сочных, ярких, насыщенных цветах. Они придадут Вашему интерьеру дополнительный шарм. Удобное сиденье в форме ковша позволит раствориться в комфорте. Кресло идеально подойдет для баров, ресторанов, открытых веранд и прекрасно впишется в современный домашний интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота825 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99034
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия черно-белое

26
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Рон охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон охра, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09033
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон охра

26
В наличии 85 шт.
Фотография товара Кресло Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Кресло Бонни

30
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39047
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр синий

26
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло Анкона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Анкона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Анкона

50
Фотография товара Кресло Mega Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mega Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Кресло Mega Сетка Черный

13
В наличии 35 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный

11
В наличии 167 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-624 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-624 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-624 LXH Black

8
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка

5
В наличии 145 шт.
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

53
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех

56
Фотография товара Стул Jara, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jara, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул Jara, оранжевый

14
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул Альфа 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альфа 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Альфа 2

7
Фотография товара Стул Алсисар катания изумруд / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алсисар катания изумруд / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090

Стул Алсисар катания изумруд / черный

33
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Престиж бежевый

42
Фотография товара Стул Chilli антрацит, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli антрацит, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Chilli антрацит, черный каркас

98
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19024
4 190 ₽

Стул Olys, зеленый

6

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Дизайнерское кресло Лотос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79012
50 890 ₽

Дизайнерское кресло Лотос

49
Распродажа
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от73 49019
89 990 ₽Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте

48
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Loa, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Кресло Loa, белый

48
Настоящее фото товара Кресло Gamer ткань бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Gamer ткань бежево-коричневый

34
Фотография товара Кресло Grace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Grace

36
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05, бук морилка светлый орех

13
Распродажа
Фотография товара Кресло Sheep, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sheep, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99066
26 190 ₽Оптовая цена

Кресло Sheep, белый, золотой

5
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Hog от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Hog, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Кресло-качалка Hog

12
Настоящее фото товара Кресло садовое Knob, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
56 190

Кресло садовое Knob, бежевый

12

Товар в корзине

Кресло Локи 1
Кресло Локи 1
39 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

53
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех

56
Фотография товара Стул Jara, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jara, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул Jara, оранжевый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности