Характеристики товара
Описание
Кресло «Локи» — это Ваш акцент на современный стиль. Сиденье изготовлено из высокопрочного цельнолитого пластика. Поверхность обита тканью в сочных, ярких, насыщенных цветах. Они придадут Вашему интерьеру дополнительный шарм. Удобное сиденье в форме ковша позволит раствориться в комфорте. Кресло идеально подойдет для баров, ресторанов, открытых веранд и прекрасно впишется в современный домашний интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина440 мм
- Высота825 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет