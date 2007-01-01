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Настоящее фото товара Кресло Монументал, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Монументал, светло-коричневый
14 оценок
20 490
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Кресло Монументал, светло-коричневый - фото 1Кресло Монументал, светло-коричневый - фото 2Кресло Монументал, светло-коричневый - фото 3Кресло Монументал, светло-коричневый - фото 4Кресло Монументал, светло-коричневый - фото 5

Кресло Монументал, светло-коричневый

Артикул: CH-087-552
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материалткань, бук
  • Материал сиденьяткань
  • Материал ножекбук
  • Цветкоричневый, светло-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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