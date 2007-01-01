Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.2 кг
- Материалткань, бук
- Материал сиденьяткань
- Материал ножекбук
- Цветкоричневый, светло-коричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет