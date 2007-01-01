Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Nootropic, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, сиреневый
9 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Nootropic, сиреневый - фото 1Кресло Nootropic, сиреневый - фото 2Кресло Nootropic, сиреневый - фото 3Кресло Nootropic, сиреневый - фото 4Кресло Nootropic, сиреневый - фото 5Кресло Nootropic, сиреневый - фото 6Кресло Nootropic, сиреневый - фото 7Кресло Nootropic, сиреневый - фото 8
NEW

Кресло Nootropic, сиреневый

Артикул: CH-084-338
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, сине-фиолетовый

83
Распродажа
Фотография товара Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге

43
Фотография товара Кресло офисное Бор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бор, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло офисное Бор

10
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

11
В наличии 83 шт.
Фотография товара Кресло King M Кожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло King M Кожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло King M Кожа Коричневый

6
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Фотография товара Кресло Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Килис, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Килис

15
Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
Фотография товара Полукресло Fendi, велюр Teddy 011, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, велюр Teddy 011, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Fendi, велюр Teddy 011, ножки бук под лак

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Praga, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от14 1906
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Praga, латте

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с кручением Ben, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с кручением Ben, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена

Стул с кручением Ben, светло-серый

12
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

26
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул George NEW, бежевый вельвет, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул George NEW, бежевый вельвет, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стул George NEW, бежевый вельвет, черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Philip графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Philip графит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2906
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Philip графит

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Verno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Verno, серый

64
В наличии 181 шт.
Фотография товара Стул Krill, темно-серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Krill, темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Krill, темно-серый велюр, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная

65
Хит
Фотография товара Стул Ruby, велюр серый, ножки бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр серый, ножки бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69014
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр серый, ножки бук, под лак

11

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Бэнкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Кресло Бэнкс

46
Фотография товара Кресло SWAN CHAIR, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло SWAN CHAIR, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 590
Оптовая цена

Кресло SWAN CHAIR, красный

44
Фотография товара Кресло Riolo, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, темно-серый

34
Фотография товара Кресло Visit Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Кресло Visit Сетка Черный

5
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Black

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр розовый

11
Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14
Фотография товара Кресло Cassis, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cassis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Cassis, темно-серый

14

Товар в корзине

Кресло Nootropic, сиреневый
Кресло Nootropic, сиреневый
10 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Praga, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от14 1906
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Praga, латте

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с кручением Ben, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с кручением Ben, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена

Стул с кручением Ben, светло-серый

12
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

26
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл

13
В наличии 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности