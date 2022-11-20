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Кресло офисное Браги STD

Артикул: CH-051-468
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ТканьЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья510/610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань стандарт
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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