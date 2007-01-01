Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло Sti-Kp67 имеет механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1160/1280 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья425/545 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Вес упаковки13.90 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет