Настоящее фото товара Кресло руководителя Sti-Kp67, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Sti-Kp67
13 оценок
11 190
Кресло руководителя Sti-Kp67 - фото 1Кресло руководителя Sti-Kp67 - фото 2Кресло руководителя Sti-Kp67 - фото 3Кресло руководителя Sti-Kp67 - фото 4
Кресло руководителя Sti-Kp67

Артикул: CH-080-125
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1160/1280 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло Sti-Kp67 имеет механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1160/1280 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья425/545 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Глубина упаковки655 мм
  • Вес упаковки13.90 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

