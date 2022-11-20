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Кресло офисное Вамана SY

Артикул: CH-051-470
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SYЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ),Экокожа ARIES черный, Ткань JP 15-1 серая (Ромбик сталь), Ткань JP 15-2 черная (Ромбик черн), Ткань SY черная
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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1180 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань SY
  • Наполнительпоролон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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