Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес19.3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл, полипропилен
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет