Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Alice с корпусом из технополимера от дизайнеров Arter & Citton на каркасе Ø16 мм с 4 ножками с различной отделкой. Характерные эргономичные линии корпуса и контраст между его непрозрачной передней и глянцевой задней частью являются особенностью этой модели. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе
Количество у упаковке 4 шт
Вес брутто 18,4 кг
Размер упаковки 610х520х1030 мм
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия