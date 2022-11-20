Обивка: экокожа / ткань
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 12,9 кг
Объем: 0,152 м3
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Офисное кресло Ситро, пластик черный
Стул Safir, велюр светло-серый
Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Кресло для посетителей и переговорных черный
Офисное кресло EP-696, сетка оранжевый
Офисное кресло EP-696, сетка черный
Офисное кресло EP-696, сетка серый
Офисное кресло EP-696, сетка зеленый
Офисное кресло EP-696, сетка синий
Офисное кресло EP-696, сетка бордовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный
Офисное кресло Ultra T, сетка черный