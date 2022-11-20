Офисное кресло Leo T, экокожа бежевый

14 оценок

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Офисное кресло Leo T, экокожа бежевый

4.2
11 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Офисное кресло Leo T, экокожа черная
Офисное кресло Leo T, экокожа черная
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Офисное кресло Leo M, экокожа черный

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 12,9 кг
Объем: 0,152 м3

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Основные характеристики

  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасасталь
  • Ширина470 мм
  • Вес12.9 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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