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Настоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья
30 оценок
26 090
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Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья - фото 1Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья - фото 2

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

Артикул: CH-027-985
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина680 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота1030 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для зон ожидания Business class. Материал высококачественная экокожа. Сиденье и спинка формованное PU высокой плотности. Полозья хромированные. Накладки из эккокожи. Углы и конечные элементы у полозьев закрыты пластиковыми заглушками. Максимальная нагрузка 120 кг. Масса кресла 17,5 кг. Сертификат BIFMA.

Общие характеристики
Вес,кг:21
Объем,м3:0,18
Количество мест:2

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина680 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота1030 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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