Характеристики товара
Описание
Кресло для зон ожидания Business class. Материал высококачественная экокожа. Сиденье и спинка формованное PU высокой плотности. Полозья хромированные. Накладки из эккокожи. Углы и конечные элементы у полозьев закрыты пластиковыми заглушками. Максимальная нагрузка 120 кг. Масса кресла 17,5 кг. Сертификат BIFMA.
Общие характеристики
Вес,кг:21
Объем,м3:0,18
Количество мест:2
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина680 мм
- Ширина650 мм
- Высота1030 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет