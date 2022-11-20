Грациозное кресло отлично подойдет для проведения деловых встреч и конференций. По середине спинки кресла стяжки, фиксация кресла в рабочем положении. Подлокотники выполнены из хрома, имеют мягкие накладки.
Стул Narisawa
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Стол Лофт 15
Стул Арфа
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, антрацит
Тележка для прачечной, ТП 19
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Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм
Тележка для горничной Magic Hotel 890B
Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety