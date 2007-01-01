Товар в корзине. Перейти
Кресло Apoll, черный матовый - фото 1Кресло Apoll, черный матовый - фото 2Кресло Apoll, черный матовый - фото 3
NEW

Кресло Apoll, черный матовый

Артикул: CH-078-156
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Charm
Фотография товара Кресло Charm от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Оскар
Фотография товара Кресло Оскар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантное кресло из экокожи

Современное кресло, сочетающее в себе безупречный стиль и исключительный комфорт.

Особенности:
✔ Упругий наполнитель из высокоплотного ППУ обеспечивает идеальную поддержку спины и длительный срок службы
✔ Практичная экокожа с благородной текстурой – выглядит дорого, легко очищается
✔ Эргономичные подлокотники для максимального комфорта
✔ Прочный каркас гарантирует устойчивость

Добавьте в свой интерьер ноту респектабельности с этим стильным креслом!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота700 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветчерный, хромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела кожаные кресла

Товар в корзине

Кресло Apoll, черный матовый
Кресло Apoll, черный матовый
21 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.