Характеристики товара
Описание
Каркас кресла состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.
В качестве настила сидения используются металлические пружины (тип «змейка»), войлок, несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, синтепон. Состав настила спинки: резинотканевые ремни, слой пенополиуретана, синтепон. Подушки спинки имеет внутренний чехол из периотека на тканой основе, наполнитель – синтепух.
Лицевой чехол кресла - несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб.
Лицевой чехол подушки спинки – съемный.
Наличие пластиковых цилиндрические опор черного цвета, высотой 25мм.
Основные характеристики
- Длина980 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Глубина1000 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт