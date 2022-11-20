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Кресло Riolo, букле, темно-серый

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Диван Riolo, терракот

Характеристики товара

Описание

Каркас кресла состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.

В качестве настила сидения используются металлические пружины (тип «змейка»), войлок, несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, синтепон. Состав настила спинки: резинотканевые ремни, слой пенополиуретана, синтепон. Подушки спинки имеет внутренний чехол из периотека на тканой основе, наполнитель – синтепух.

Лицевой чехол кресла - несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб.

Лицевой чехол подушки спинки – съемный.

Наличие пластиковых цилиндрические опор черного цвета, высотой 25мм.

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Основные характеристики

  • Длина980 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Глубина1000 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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