Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый
10 490
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый - фото 1Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый - фото 2Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый - фото 3Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый - фото 4

Артикул: CH-080-609
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Механизм качания Топ-ган с системой регулировки по высоте газ лифт 3 класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Мягкие подлокотники из экокожи дополнительно обеспечивают комфорт. Колеса выполнены из качественного пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья495/615 мм
  • Вес14.65 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки16.30 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

