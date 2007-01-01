Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Механизм качания Топ-ган с системой регулировки по высоте газ лифт 3 класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Мягкие подлокотники из экокожи дополнительно обеспечивают комфорт. Колеса выполнены из качественного пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина770 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья495/615 мм
- Вес14.65 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки16.30 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет