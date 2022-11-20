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Диван Зипо, 2-х местный - фото 1Диван Зипо, 2-х местный - фото 2Диван Зипо, 2-х местный - фото 3Диван Зипо, 2-х местный - фото 4

Диван Зипо, 2-х местный

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модульная серия для зон отдыха и ожидания, холлов, переговорных комнат. Прочная металлическая рама и качественные комплектующие гарантированно увеличивают срок службы мебели. А стильный и лаконичный дизайн диванной группы грамотно впишется в любое помещение.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1700 мм
  • Глубина740 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 900х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло без подлокотников 700х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотником лев/прав 800х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван без подлокотников
 1500х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотником лев/прав
 1600х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1700х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван без подлокотников
 1870х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотником лев/прав
 1970х740х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 2070х740х730 Стоимость уточнить у менеджера

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