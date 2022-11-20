|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|900х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло без подлокотников
|700х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотником лев/прав
|800х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван без подлокотников
|1500х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотником лев/прав
|1600х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1700х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван без подлокотников
|1870х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотником лев/прав
|1970х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|2070х740х730
|Стоимость уточнить у менеджера