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Кресло Puerto Aventuras

Артикул: CH-067-550
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, экокожа
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки10.45 кг

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