Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, экокожа
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки10.45 кг