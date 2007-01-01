Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orli, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orli, белый
9 оценок
51 390
Кресло Orli, белый - фото 1Кресло Orli, белый - фото 2Кресло Orli, белый - фото 3Кресло Orli, белый - фото 4Кресло Orli, белый - фото 5Кресло Orli, белый - фото 6Кресло Orli, белый - фото 7Кресло Orli, белый - фото 8Кресло Orli, белый - фото 9
NEW

Кресло Orli, белый

Артикул: CH-083-175
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Лицевой чехол изделия - несъемный. Подпятники опор выполнены из плиты МДФ, окрашены эмалью, с фетровыми накладками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • МатериалМДФ, дерево, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

