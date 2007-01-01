Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Лицевой чехол изделия - несъемный. Подпятники опор выполнены из плиты МДФ, окрашены эмалью, с фетровыми накладками.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина840 мм
- Глубина850 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья570/800 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья470 мм
- МатериалМДФ, дерево, массив, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет