Настоящее фото товара Стул Бриф NEW велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф NEW велюр, зеленый
13 оценок
5 240
Стул Бриф NEW велюр, зеленый - фото 1Стул Бриф NEW велюр, зеленый - фото 2Стул Бриф NEW велюр, зеленый - фото 3Стул Бриф NEW велюр, зеленый - фото 4Стул Бриф NEW велюр, зеленый - фото 5

Стул Бриф NEW велюр, зеленый

Артикул: CH-083-061
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки6.10 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

