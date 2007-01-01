Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orli, желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orli, желтый, черный
7 оценок
54 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orli, желтый, черный - фото 1Кресло Orli, желтый, черный - фото 2Кресло Orli, желтый, черный - фото 3Кресло Orli, желтый, черный - фото 4Кресло Orli, желтый, черный - фото 5Кресло Orli, желтый, черный - фото 6Кресло Orli, желтый, черный - фото 7Кресло Orli, желтый, черный - фото 8
NEW

Кресло Orli, желтый, черный

Артикул: CH-083-165
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Лицевой чехол изделия - несъемный. Подпятники опор выполнены из плиты МДФ, окрашены эмалью, с фетровыми накладками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалткань, МДФ, дерево, массив
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветжелтый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Etna серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым

9
В наличии 3 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Fir, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Fir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 990

Кресло лаунж Fir, светло-серый

13
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Lazy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Lazy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Кресло лаунж Lazy, бежевый

12
В пути 55 шт.
Настоящее фото товара Кресло Flint, раскладное, cерый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290

Кресло Flint, раскладное, cерый

9
New
Фотография товара Кресло Stance, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stance, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Stance, капучино

9
New
Настоящее фото товара Кресло Action, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 690

Кресло Action, серый

13
New
Настоящее фото товара Кресло Circle, раскладное, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290

Кресло Circle, раскладное, темно-бежевый

6
New
Настоящее фото товара Кресло Grail, черный, произведённого компанией ChiedoCover
68 990

Кресло Grail, черный

14
New
Настоящее фото товара Кресло Period, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 390

Кресло Period, темно-бежевый, черный

11

Товар в корзине

Кресло Orli, желтый, черный
Кресло Orli, желтый, черный
54 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности