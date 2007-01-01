Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orli, темно-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orli, темно-зеленый, черный
10 оценок
54 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 1Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 2Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 3Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 4Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 5Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 6Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 7Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 8Кресло Orli, темно-зеленый, черный - фото 9
NEW

Кресло Orli, темно-зеленый, черный

Артикул: CH-083-176
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Десвилль, оранжевое
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лофт Трус
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Лицевой чехол изделия - несъемный. Подпятники опор выполнены из плиты МДФ, окрашены эмалью, с фетровыми накладками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалткань, МДФ, дерево, массив
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Brida графитовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Кресло Brida графитовое

39
Фотография товара Кресло мягкое Rocky Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Rocky Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Кресло мягкое Rocky Ткань Серый

9
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость

7
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый

26
В наличии 33 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло Ermes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ermes, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Кресло Ermes

14
Фотография товара Кресло Абри бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри бежевый

12
Фотография товара Кресло Cloud D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D100, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Кресло Cloud D100

6
Фотография товара Кресло Snuggle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Snuggle, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Snuggle

15
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Flash Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Flash Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул барный Flash Ткань Серый

5
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый

5
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Стул обеденный Kate, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Kate, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул обеденный Kate, серый

5
В наличии 97 шт.
Фотография товара Стул Фирд, серый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фирд, серый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Стул Фирд, серый, каркас золото

9
В наличии 169 шт.
Фотография товара Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Стул Keris, ткань хаки, орех натуральный

14
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас белый, кожа шоколадная

12
Фотография товара Стул Almero, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Almero, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Almero, желтый

8
Фотография товара Стул Glow латте, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow латте, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow латте, черный

6
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, черный

12
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, латте замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
от70 99029
98 770 ₽Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте замша

34
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Лора орех, фиолетовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, фиолетовое

33
Фотография товара Кресло офисное Геба V, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Геба V, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло офисное Геба V, хром

12
Фотография товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

9
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Бэст 901, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэст 901, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Бэст 901, серый

6
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, изумрудный

7
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10
Фотография товара Кресло College BX-3323/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Brown

5
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый

15
Фотография товара Кресло-качалка Hog от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Hog, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Кресло-качалка Hog

12

Товар в корзине

Кресло Orli, темно-зеленый, черный
Кресло Orli, темно-зеленый, черный
54 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Flash Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Flash Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул барный Flash Ткань Серый

5
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый

5
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Стул обеденный Kate, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Kate, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул обеденный Kate, серый

5
В наличии 97 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности