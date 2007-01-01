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Настоящее фото товара Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание
8 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 1Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 2Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 3Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 4Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 5Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 6Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание - фото 7

Стул обеденный Альфредо, бежевый лен, черное основание

Артикул: CH-088-433
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.55 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материаллен
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1710 мм
  • Вес упаковки19.287 кг
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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