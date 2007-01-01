Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.55 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материаллен
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки1710 мм
- Вес упаковки19.287 кг
- Объём упаковки0.53 м3
- Изделия стопируютсяНет