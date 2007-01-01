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Настоящее фото товара Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех
13 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 1Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 2Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 3Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 4Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 5Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех - фото 6

Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех

Артикул: CH-087-890
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

Преимущества:

Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.
Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.
Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.
Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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