Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес10.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьябархат
- Цветсиний
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Байрон
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Чехол 08 из плотного спандекса
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 44 из плотного спандекса
Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push