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NEW

Кресло Qwill, синий

Артикул: CH-076-881
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для отдыха с каретной стяжкой на спинке Спинка и сидение - велюр, цвет: темно-синий Подушка - велюр, цвет: терракотовый На деревянном каркасе, ножки - массив красного дуба (США), соединение "ласточкин хвост" 76х73х72 см Размер коробки: 80х80х75 см Вес нетто: 32 кг Вес брутто: 34 кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота720 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки35.20 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Qwill, синий
Кресло Qwill, синий
160 590
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