Характеристики товара
Описание
Кресло для отдыха с каретной стяжкой на спинке Спинка и сидение - велюр, цвет: темно-синий Подушка - велюр, цвет: терракотовый На деревянном каркасе, ножки - массив красного дуба (США), соединение "ласточкин хвост" 76х73х72 см Размер коробки: 80х80х75 см Вес нетто: 32 кг Вес брутто: 34 кг Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина760 мм
- Высота720 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки35.20 кг
- Изделия стопируютсяНет