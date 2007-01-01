Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1150 мм
- Ширина300 мм
- Глубина1150 мм
- Высота780 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки165 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет