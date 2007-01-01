Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rio, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio, черный, серый
11 оценок
16 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Rio, черный, серый - фото 1Кресло Rio, черный, серый - фото 2Кресло Rio, черный, серый - фото 3Кресло Rio, черный, серый - фото 4Кресло Rio, черный, серый - фото 5
NEW

Кресло Rio, черный, серый

Артикул: CH-080-108
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло в стиле хай-тек с различными механизмами оптимальной настройки. Подголовник 3D, амортизируемый поясничный упор, регулируемые по высоте подлокотники, синхромеханизм 3:1 с фиксацией наклона, слайд-система - регулировка глубины сиденья на 5 см. Все это позволяет максимально настроить кресло под каждого пользователя. Благодаря необычному дизайнерскому исполнению, кресло подойдет под любой офисный или домашний интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья450/500 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Высота спинки580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки19.15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло компьютерное Drive от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Кресло компьютерное Drive

33
Настоящее фото товара Кресло Kron M, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Кресло Kron M, черная кожа

47
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло офисное Амон PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон PU

12
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый

7
Настоящее фото товара Кресло Тантал 1П, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Тантал 1П

15
Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло Ray Н/П, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ray Н/П, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Кресло Ray Н/П, черный, хром

5
New
Фотография товара Кресло Caifen Н, черный, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Н, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Кресло Caifen Н, черный, мокко

11
New
Фотография товара Кресло Sara, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Sara, серый, черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49019
5 490 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В наличии 17 шт.В пути 90 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Melody, флок бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок бордовый

41
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi

6

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Самба GTP Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло Самба GTP Эконом

14
Фотография товара Кресло Freeman Golf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Golf, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Golf

6
Фотография товара Кресло Range МБ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Range МБ, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Кресло Range МБ

9
Фотография товара Кресло West ХДП, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло West ХДП, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло West ХДП, экокожа

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж

15
Фотография товара Кресло поворотное Elegant, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Elegant, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло поворотное Elegant, черный

6
В наличии 79 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка

6
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый

8
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Otto, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Otto, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
39 890

Кресло Otto, черный каркас

15
В наличии 25 шт.
New
Фотография товара Кресло Caifen В, черный, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen В, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло Caifen В, черный, мокко

11

Товар в корзине

Кресло Rio, черный, серый
Кресло Rio, черный, серый
16 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49019
5 490 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В наличии 17 шт.В пути 90 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности