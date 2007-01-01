Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio, черный
16 390
Кресло Rio, черный - фото 1Кресло Rio, черный - фото 2Кресло Rio, черный - фото 3Кресло Rio, черный - фото 4Кресло Rio, черный - фото 5
Кресло Rio, черный

Артикул: CH-080-107
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло в стиле хай-тек с различными механизмами оптимальной настройки. Подголовник 3D, амортизируемый поясничный упор, регулируемые по высоте подлокотники, синхромеханизм 3:1 с фиксацией наклона, слайд-система - регулировка глубины сиденья на 5 см. Все это позволяет максимально настроить кресло под каждого пользователя. Благодаря необычному дизайнерскому исполнению, кресло подойдет под любой офисный или домашний интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки19.15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
